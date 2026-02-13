Guardia di Finanza | 69 posti aperti ai diplomati nel concorso Allievi Ufficiali 2026 Una svolta nel reclutamento

La Guardia di Finanza ha annunciato l’apertura di 69 posti destinati ai diplomati, una decisione che mira a rinnovare il modo di reclutare i futuri ufficiali. La scelta nasce dalla volontà di semplificare le procedure e di attrarre giovani con diversi background scolastici. Ora, anche chi ha conseguito il diploma di scuola superiore potrà partecipare al concorso, offrendo nuove opportunità a chi desidera entrare nel corpo. Questa novità rappresenta un passo importante per rafforzare la forza di lavoro e rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio.

Guardia di Finanza apre le porte ai diplomati: 69 posti nel concorso per allievi ufficiali 2026. Un diploma di scuola secondaria di secondo grado sarà sufficiente per aspirare a una carriera nella Guardia di Finanza. Il concorso per allievi ufficiali del 2026, con 69 posti in palio, apre per la prima volta le porte ai candidati senza laurea, segnando una svolta significativa nel reclutamento del corpo e rispondendo alle mutate esigenze di un'istituzione impegnata nella tutela dell'economia legale e nella lotta alla criminalità finanziaria. Una svolta nel reclutamento: la Guardia di Finanza si rinnova.