Guadagnare con l’energia di casa | a Roma raddoppiano i fondi per chi condivide la propria flessibilità

A Roma, i fondi destinati a chi condivide la propria energia domestica sono stati raddoppiati. La novità riguarda coloro che sfruttano la flessibilità nei consumi, un metodo che permette di utilizzare l’energia in modo più efficiente. Per anni, il sistema energetico domestico si è basato su un flusso unidirezionale, con l’energia che entrava e si pagava alla fine del mese.

Non più solo bollette da pagare: con il progetto RomeFlex i cittadini diventano piccoli attori del mercato elettrico. Pronti 3,7 milioni di euro per chi aiuta la rete a non andare in tilt. Per anni la corrente è stata unidirezionale: entrava in casa e alla fine del mese arrivava la bolletta. Punto. Oggi le cose stanno cambiando. C'è un nuovo modo di stare sul mercato che permette a chiunque abbia un impianto fotovoltaico, una batteria in garage o semplicemente la voglia di gestire i consumi in modo furbo, di trasformarsi in un fornitore di servizi per la città. E, cosa più interessante è quella di essere pagato per farlo. Il progetto che ha messo in atto Areti si chiama RomeFlex e sta trasformando la Capitale in un laboratorio energetico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Milano-Cortina 2026, come guadagnare con la propria casa: affitti brevi fino al +300%Per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si prevede un afflusso stimato di oltre 2 milioni di visitatori tra atleti, staff, media e turisti.

Assegno unico più alto per chi rinnova Isee entro febbraio: le famiglie con due figli e casa di proprietà possono guadagnare oltre 2.100 euro in più all’annoLe famiglie residenti nei capoluoghi di città metropolitane beneficiano di una franchigia base elevata a 200.

Tutti gli aggiornamenti su Guadagnare con l'energia di casa a Roma....

Discussioni sull' argomento Migliori ETF su cui investire e da comprare oggi; Piazza Affari, i titoli più esposti al conflitto secondo analisti; Industria, dai beni strumentali la spinta ai ricavi: +0,6% nel 2025. Giù l’export; Perché la Russia ha tutto da guadagnare dal blocco dello Stretto di Hormuz.

L’India potrebbe guadagnare oltre 170 miliardi se chiudesse le sue centrali a carbone (lo dicono gli scienziati)I risultati di un recente studio mostrano che puntare a obiettivi climatici più ambiziosi non solo è possibile, ma può anche portare maggiori vantaggi economici. In molti casi, una chiusura più rapida ... greenme.it

“Io penso che la vera libertà rimanga potersi guadagnare sul campo la propria posizione”, dice la presidente del Consiglio intervenendo all’evento sugli ottant’anni del voto facebook

Che fatica dover uscire a guadagnare il pane e non poter stare sotto le coperte ad aspettare che passi la fine del mondo. x.com