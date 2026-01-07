Assegno unico più alto per chi rinnova Isee entro febbraio | le famiglie con due figli e casa di proprietà possono guadagnare oltre 2.100 euro in più all’anno

La legge di bilancio 2026 ha modificato il calcolo dell'Isee, introducendo una franchigia di 91.500 euro sulla prima casa e nuove maggiorazioni. Chi rinnova l'Isee entro febbraio può usufruire di un assegno unico più alto, con potenziali benefici superiori a 2.100 euro all’anno, specialmente per le famiglie con due figli e proprietà immobiliare. Queste modifiche mirano a sostenere le famiglie più numerose e con patrimoni immobiliari.

