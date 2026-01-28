Milano-Cortina 2026 come guadagnare con la propria casa | affitti brevi fino al +300%

Con l’arrivo delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina nel 2026, molti proprietari di case si preparano a sfruttare l’occasione. Si aspetta un afflusso di oltre 2 milioni di visitatori e, di conseguenza, aumenti importanti negli affitti brevi. Alcuni annunci promettono guadagni fino al +300% rispetto ai periodi normali. Chi ha case in zona valuta già di investire in affitti temporanei per approfittare dell’evento.

Per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si prevede un afflusso stimato di oltre 2 milioni di visitatori tra atleti, staff, media e turisti. Un numero che interessa anche in modo diretto il mercato immobiliare e, in particolare, il settore degli affitti brevi. La concentrazione di eventi, gare e cerimonie in più località del Nord Italia renderà necessaria un’offerta abitativa flessibile e diffusa, capace di integrare la ricettività tradizionale. L’effetto Olimpiadi sul mercato degli affitti brevi. Durante grandi eventi internazionali, la domanda di alloggi temporanei cresce in modo significativo rispetto alla media stagionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Negli ultimi tempi, i prezzi degli affitti brevi a Milano sono aumentati significativamente, con incrementi fino al 153% in alcune zone.

