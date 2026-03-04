Gruppo Carcano i sindacati al ministero | Serve chiarezza sul futuro industriale Mandello e Andalo in cassa integrazione

I sindacati hanno incontrato ieri il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per discutere della situazione del gruppo Carcano. Durante il tavolo sono stati affrontati i temi legati al futuro industriale dell’azienda, con particolare attenzione alle unità di Mandello e Andalo, che sono attualmente in cassa integrazione. La richiesta principale riguarda la chiarezza sulle prossime mosse dell’azienda.

"Dopo l'acquisizione Xiashun manca un piano industriale: diminuito il tonnellaggio, CIGO usata come tampone. Timori su interesse speculatorio. Prossimo tavolo il 31 marzo" Si è svolto ieri il primo tavolo ministeriale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardante il gruppo Carcano. A seguito dell'acquisizione di quote da parte della Xiashun restano per Fim-Fiom-Uilm da affrontare degli aspetti fondamentali con la regia del MIMIT anche a seguito della "Golden power". Registriamo una diminuzione del tonnellaggio messo a budget per le operazioni di finitura di Mandello e Andalo, un utilizzo della CIGO come tampone di una modalità operativa che sembra assumere gli scarichi di lavoro come standard.