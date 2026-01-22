Carcano rinviato l' incontro in Commissione regionale | cassa integrazione fino ad aprile

L'incontro previsto in Commissione regionale sulla situazione della Carcano Antonio spa è stato rinviato. La discussione, richiesta da sindacati e dal consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, avrebbe dovuto chiarire il futuro della cassa integrazione, che si protrarrà fino ad aprile. La decisione di rinviare l'appuntamento ha suscitato preoccupazioni tra le parti coinvolte, lasciando ancora in sospeso le prospettive per l'azienda e i lavoratori.

Salta l'appuntamento che avrebbe dovuto fare chiarezza sul futuro della Carcano Antonio spa. L'incontro richiesto da settimane da sindacati e consigliere regionale Gian Mario Fragomeli davanti alla quarta commissione attività produttive della Regione Lombardia è stato rinviato dopo essere stato.

