Carcano al Ministero nessun piano industriale dopo la vendita | Restano tutte le preoccupazioni

Al Ministero si è svolto il primo incontro dopo la vendita della Carcano Antonio spa, ma non sono stati presentati piani industriali né sono state fornite garanzie concrete. Le rappresentanze hanno espresso preoccupazioni senza ricevere rassicurazioni ufficiali. Nessun dettaglio sui futuri sviluppi o strategie è stato comunicato durante la riunione. La situazione rimane incerta e senza novità ufficiali.

Primo tavolo a Roma dopo l'acquisizione da parte di Luminovo Aluminium. Azzaro (UIL): "Non sappiamo dove si deciderà il futuro dell'azienda, se in Italia o a Hong Kong". Sul piatto il debito da 50 milioni e la cassa integrazione. Prossimo incontro il 31 marzo Il primo tavolo ministeriale dopo la vendita della Carcano Antonio spa non ha portato le risposte attese. Ieri, martedì 3 marzo, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è svolto l'incontro sulla vertenza dell'azienda mandellese in seguito alla cessione delle quote di maggioranza a Luminovo Aluminium Ltd, gruppo con sede a Hong Kong. Ma dal... 🔗 Leggi su Leccotoday.it