Grottaminarda completato l' asilo di Via Bisciglieto

Ultimati i lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza dell'Asilo Nido di via Bisciglieto, manca solo qualche passaggio burocratico e per il mese di marzo avverrà la riapertura. Attraverso un finanziamento del Ministero dell'Istruzione di 876.408,72 euro, ottenuto dal Comune di Grottaminarda, è stato possibile realizzare adeguamento sismico, riqualificazione energetica, sistemazione esterna, impianti e rifiniture generali, tutto con materiali ecosostenibili, coniugando qualità architettonica e centralità della persona.