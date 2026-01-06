Gianpaolo Tosel lutto nel mondo della magistratura

È venuto a mancare Gianpaolo Tosel, ex giudice sportivo della Serie A e figura di rilievo della magistratura friulana. È scomparso all’età di 85 anni presso un ospedale di Udine. La sua carriera ha attraversato diversi ambiti, lasciando un’impronta significativa nel panorama giudiziario e sportivo italiano.

Gianpaolo Tosel é morto all'età di 85 anni in ospedale a Udine. E' stato figura di primo piano della magistratura friulana e, per quasi un decennio, giudice sportivo della Serie A. La sua grande passione per il calcio lo ha portato a ricoprire diversi ruoli nell'ambito della giustizia sportiva. Fu prima collaboratore all'ufficio inchieste della Figc, poi alla disciplinare. Infine, nel 2007, fu nominato, dalla Lega di Serie A, giudice sportivo, incarico che ha svolto fino alla fine del 2016. Chi era Gianpaolo Tosel. Nato a Udine il 26 ottobre 1940, Tosel si era laureato in giurisprudenza all'Università di Ferrara ed era entrato giovanissimo in magistratura, nel 1965.

