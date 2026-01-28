L’Italia piange uno dei suoi simboli della ginnastica. Franco Menichelli, l’ex campione conosciuto come l’

L'Italia dice addio al suo "angelo azzurro" Franco Menichelli. L'ex campione italiano di ginnastica artistica si è spento all'età di 85 anni. A dare la notizia è Federginnastica. L'intero mondo dello sport si stringe attorno alla famiglia del grande atleta. Nato a Roma il 3 agosto 1941, Menichelli viene ricordato come uno dei più grandi atleti della storia azzurra. Conquistò ben cinque medaglie olimpiche in tre diverse edizioni dei Giochi. Per molti si tratta di una vera e propria leggenda della ginnastica artistica italiana. Il suo passaggio nella storia dello sport ha lasciato il segno, in quanto a lui si devano numerose innovazioni, fra cui quella di gareggiare al corpo libero indossando i pantaloncini corti piuttosto di quelli lunghi del classico colore bianco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Franco Menichelli, lutto nel mondo della ginnastica

