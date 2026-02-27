Grand Ciel | il thriller di Akihiro Hata sulle morti bianche

Dal 5 marzo 2026, nelle sale cinematografiche, è possibile vedere Grand Ciel, il nuovo mystery thriller diretto da Akihiro Hata. Il film si concentra sulle morti bianche, raccontando una storia che coinvolge diversi personaggi e situazioni legate a incidenti sul lavoro. La pellicola si inserisce nel genere thriller e mira a mantenere alta l’attenzione degli spettatori lungo tutta la narrazione.

Distribuito da No.Mad Entertainment, il film approda sul grande schermo dopo aver raccolto consensi nell'ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato nella prestigiosa sezione Orizzonti. Un film con Damien Bonnard, Mouna Soualem, Samir Guesmi, Tudor Istodor, Ahmed Abdel Laoui.