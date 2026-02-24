Graduatorie GPS 2026 28 | la guida ai titoli di accesso le tabelle titoli i servizi Con esempi Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

Da orizzontescuola.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'apertura delle candidature per le GPS 202628 ha causato una corsa di insegnanti alla presentazione delle domande entro il 16 marzo alle 23.59. Molti devono ancora completare i moduli, verificando i titoli di accesso e i servizi richiesti. Lalla fornisce chiarimenti pratici su come compilare correttamente le sezioni con esempi concreti. La procedura richiede attenzione ai dettagli e conoscenza delle tabelle titoli. La scelta corretta può influire sulla graduatoria finale.

Al via la domanda per le GPS 202628: scadenza 16 marzo ore 23.59 Come presentare la domanda: guida alle varie sezioni della piattaforma, con ESEMPI

Graduatorie GPS 2026: i 10 consigli utili per la scelta della provincia. ESEMPI. Lalla ti spiegherà tutto. Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti”La riapertura della piattaforma Primo Inserimento, prevista a breve, ha scatenato molte domande tra gli insegnanti.

