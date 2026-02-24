Graduatorie GPS 2026 28 | la guida ai titoli di accesso le tabelle titoli i servizi Con esempi Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

L'apertura delle candidature per le GPS 202628 ha causato una corsa di insegnanti alla presentazione delle domande entro il 16 marzo alle 23.59. Molti devono ancora completare i moduli, verificando i titoli di accesso e i servizi richiesti. Lalla fornisce chiarimenti pratici su come compilare correttamente le sezioni con esempi concreti. La procedura richiede attenzione ai dettagli e conoscenza delle tabelle titoli. La scelta corretta può influire sulla graduatoria finale.

Al via la domanda per le GPS 202628: scadenza 16 marzo ore 23.59 Come presentare la domanda: guida alle varie sezioni della piattaforma, con ESEMPI Lalla vi spiegherà tutto. Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026-28: cosa cambia per docenti, punteggi e graduatorie Aggiornamento GPS 2026-28: domande dal 23 febbraio al 16 marzo e come viene valutata l'abilitazione su materia nella prima fascia sostegno. Graduatorie GPS 2026: pubblicata l'Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domanda Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028.