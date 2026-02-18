Graduatorie GPS 2026 | i 10 consigli utili per la scelta della provincia ESEMPI Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

A breve la riapertura della piattaforma Primo inserimento? Ti serve cambiare provincia per “inseguire” il ruolo? Ecco i 10 consigli utili per una scelta individuale, in base a esigenze professionali e individuali. Lalla vi spiegherà tutto. Iscriviti entro venerdì ore 18. Cosa riceverò iscrivendomi alla newsletter? Chi si iscrive riceverà: notizie filtrate e commentate, non. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026, il servizio: punteggio per specifico e non specifico, ESEMPI. Lalla ti spiegherà tutto. Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti”Lalla spiega come funziona il punteggio nelle graduatorie GPS 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: GPS 2026 e graduatorie di istituto: cosa si compila ora e cosa si farà in estate. Il punto di Sonia Cannas; Graduatorie GPS 2026/28: guida alle supplenze passo dopo passo; Scuola, Graduatorie GPS 2026: come fare domanda e quali sono le novità; GPS 2026: Scatta la petizione dei docenti. Già oltre 700 firme per fermare l'apertura a marzo.

Apertura delle GPS 2026, e date per presentare la domanda e le modalitàL'aggiornamento GPS è imminente. Scopri dettagli sulle date e procedure per gli aspiranti insegnanti nelle scuole italiane. informazionescuola.it

Graduatorie GPS 2026: scadenza domanda non sarà a febbraio! I vantaggi su servizio e titoliGraduatorie GPS 2026/28: siamo in attesa dell'Ordinanza e delle nuove tabelle di valutazione dei titoli, utili per la compilazione della domanda di primo inserimento/aggiornamento/conferma/cambio prov ... orizzontescuola.it

JOB SHADOWING WEEK – Day 1 & 2 Le prime giornate di Shadowing ci hanno accolto tra sorrisi, lettere in inglese e musica, immergendoci subito nella vita della scuola maltesa. Gli studenti hanno avuto la possibilità di diventare “insegnanti per un giorno facebook