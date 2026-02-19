GPS 2026 | la laurea si autocertifica Indicazione per i CFU aggiuntivi conseguiti per l’accesso alla classe di concorso Pillole di Question Time

Il question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV ha svelato che la laurea può essere autocertificata grazie alla nuova normativa GPS 2026, che permette anche di indicare i crediti formativi aggiuntivi necessari per l’accesso alle classi di concorso. Marco Vulcano, rappresentante della Flc Cgil, ha spiegato come questa misura semplifica le procedure per i docenti in attesa di aggiornamenti ufficiali. La discussione si è concentrata anche sulla valutazione dei titoli e del servizio nelle Graduatorie provinciali. La questione rimane aperta per chi aspetta chiarimenti ufficiali.

Nel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano, rappresentante del Centro Nazionale della Flc Cgil, è stata affrontata una questione relativa ai titoli e alla valutazione del servizio nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. Un focus particolare è stato posto su: modalità di dichiarazione della laurea conseguita prima della scadenza delle istanze e dunque utile per l'accesso in seconda fascia. L'articolo GPS 2026: la laurea si autocertifica. Indicazione per i CFU aggiuntivi conseguiti per l’accesso alla classe di concorso.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: GPS 2026, ci si potrà iscrivere per classe di concorso con CFU conseguiti tramite master ancora non concluso. Pillole di Question Time

GPS graduatorie 2026: la laurea triennale, che ha dato accesso alla magistrale, non avrà punteggio aggiuntivo. Pillole di Question TimeDurante il question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha chiesto chiarimenti sulla compilazione delle domande GPS.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.