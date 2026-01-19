GPS 2026 perché non ci si può più inserire per la classe di concorso A066? Lettera
La riapertura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026 rappresenta un’importante occasione per molti docenti. Tuttavia, per la classe di concorso A066, al momento, non è più possibile inserirsi. In questa lettera, Cinzia Lombardi analizza le ragioni di questa esclusione e le implicazioni per i candidati interessati, offrendo una panoramica chiara e dettagliata sulla situazione attuale.
inviata da Cinzia Lombardi – Quest’anno ci sarà la riapertura delle GPS per i docenti. Vorrei parlavi di una situazione che mi sta a cuore, ovvero la cdc A066. Ingiustamente la cdc A066 è diventata ad esaurimento e nessuno si può inserire. Mentre i diplomati magistrali, che hanno conseguito il diploma entro l’anno 20012002, loro sì che possono effettuare l’inserimento all’apertura delle GPS e questo lo trovo molto discriminante. Io ho un diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore e sono inserita nella cdc B016, ma avrei voluto anche inserirmi nella cdc A066. Dopotutto i diplomati magistrali possono fare inserimento sia per la cdc AAAA e sia cdc EEEE, pertanto possono scegliere se insegnare nella scuola d’infanzia o nella scuola primaria.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: GPS 2026, ci si potrà iscrivere per classe di concorso con CFU conseguiti tramite master ancora non concluso. Pillole di Question Time
Leggi anche: Percorsi sostegno INDIRE: l’accesso possibile per docenti della A066 classe di concorso ad esaurimento. Pillole di Question Time
