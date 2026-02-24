Golf ultimi due appuntamenti dell’International Swing Si vola in Sudafrica

Il tour europeo di golf si sposta dal Kenya al Sudafrica per gli ultimi due appuntamenti dell’International Swing, causati dal calendario stagionale. Questa settimana, i giocatori si sfidano a Stellenbosch, una cittadina nel sud-ovest del paese, nel South African Open Championship. L’evento offre un montepremi di 1,5 milioni di dollari e attira numerosi professionisti internazionali. I golfisti affrontano il campo in condizioni particolarmente impegnative, cercando di conquistare il titolo.

Dal Kenya al Sudafrica per gli ultimi due appuntamenti dell’International Swing sul Dp World Tour. Questa settimana il tour europeo vola a Stellenbosch, città situata nel sud ovest dello stato, per il South African Open Championship, evento che vale 1,5 milioni di dollari e 3.000 punti Race to Dubai. A fare da padrone il field saranno, principalmente, i sudafricani che qui, in terra natia, saranno 63 capitanati da Ernie Els, veterano del golf mondiale classe ’69 con all’attivo 79 vittorie in totale di cui 28 sul Dp World Tour (settimo di sempre) e 19 sul PGA Tour. Tuttavia i padroni di casa non avranno vita facile allo Stellenbosch Golf Club. 🔗 Leggi su Oasport.it

