Golf | Lacroix e Jarvis in vetta a metà Kenya Open Risale Laporta

Lacroix e Jarvis sono al comando a metà del Kenya Open, disputato a Nairobi. La causa della loro posizione di leadership deriva da un solido percorso sul campo del Karen Country Club. Nel secondo giro, entrambi hanno migliorato le proprie performance, avvicinandosi alla vetta della classifica. Nel frattempo, Laporta ha registrato un significativo avanzamento, salendo di posizione. La competizione si fa interessante mentre i giocatori continuano a spingere per il successo.

Si chiude il secondo giro al Kenya Open, alias Magical Kenya Open, che va in scena a Nairobi in quel del Karen Country Club. E la leadership è doppia, con una curiosa inversione di giri: stavolta il 62 lo mette a segno il francese Frederic Lacroix, il 65 il sudafricano Casey Jarvis, totale -13 e per entrambi rimane il comando della graduatoria comune in questo particolare gioco delle parti. Distanti due colpi sono in tre: l'altro sudafricano Hennie du Plessis, il portoghese Ricardo Gouveia e lo spagnolo Angel Ayora, che peraltro è uno dei migliori di questo inizio stagionale. La buona notizia in casa Italia riguarda la sesta posizione, dove si trova Francesco Laporta, autore di un ottimo 64 che lo colloca assieme all'americano Bryant Davis.