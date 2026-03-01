Vendita della raffineria Api Golden Power del governo

Il governo ha esercitato i poteri speciali per la vendita della raffineria Api a Falconara, in provincia di Ancona. Questa decisione riguarda un settore considerato strategico, ovvero quello energetico. Lo stato ha deciso di intervenire seguendo procedure legali previste per tutelare la sicurezza nazionale, la continuità dell’attività e i posti di lavoro. La mossa si inserisce in un quadro di attenzione alle questioni di rilievo nazionale.

FALCONARA (Ancona) "L’esercizio dei poteri speciali rappresenta un segnale chiaro: lo Stato segue con attenzione operazioni che riguardano settori strategici, come quello energetico, tutelando sicurezza nazionale, continuità produttiva e livelli occupazionali". Sono le parole dell’assessore regionale allo sviluppo economico, Giacomo Bugaro, nel commentare l’esercizio del Golden Power da parte del governo (che ha adottato un Dpcm, con prescrizioni), rispetto all’operazione di acquisizione del 99,82 per cento del capitale sociale di Italiana Petroli e di Mip da parte della Socar Energy Holdings Ag. A darne notizia, ieri, è stata la Regione Marche, con particolare riferimento alla raffineria di Falconara, "un asset strategico per il Paese e per le Marche", dice Bugaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vendita della raffineria Api. Golden Power del governo Governo blocca raffineria Api: golden power per sicurezza energeticaSommario: Il governo italiano esercita i poteri speciali di golden power sull'acquisizione della raffineria Api di Falconara Marittima da parte della... "Vendita Api, ragioniamo sulla Golden power"Il futuro della raffineria – dopo che, nei mesi scorsi, la Socar aveva firmato l’accordo per l’acquisizione del 99,82 per cento di Ip da Api Holding... 2025.11.12 TgR Marche - Vendita Raffineria Api - Ciriani Golden power possibile con bonifica Tutti gli aggiornamenti su Vendita della. Temi più discussi: Api, il governo fa scattare il golden power sulla vendita agli azeri della raffineria di Falconara; Vendita della raffineria Api. Golden Power del governo; Golden power sull'Api di Falconara: via libera, ma con condizioni, alla cessione a Socar; Api a Falconara, il Governo usa il Golden power: ma la vendita agli azeri non si ferma. Vendita della raffineria Api. Golden Power del governoPalazzo Chigi esercita i poteri speciali prima del closing. Bugaro: Segnale di attenzione ... msn.com Api a Falconara, il Governo usa il Golden power: ma la vendita agli azeri non si fermaFALCONARA Il Governo l’aveva anticipato, e alla fine l’ha fatto. L’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni ha firmato il decreto che attiva l’istituto del ... corriereadriatico.it Governo esercita golden power su vendita della raffineria di Falconara. Assessore Marche: "Segnale chiaro da parte dello Stato" #ANSA x.com Ha inaugurato soltanto ieri il nuovo punto vendita della Lidl a Villa d’Almè (il quinto della zona), ma il malcontento dei cittadini non ha tardato a farsi sentire. facebook