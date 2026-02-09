Gli Stati Uniti alzano il tiro sulla postura atomica di Pechino Ecco perché

Gli Stati Uniti tornano a criticare la Cina sulla sua crescita nucleare. Il governo di Washington accusa Pechino di mantenere una postura atomica che potrebbe destabilizzare la regione. Il sottosegretario di Stato Thomas DiNanno ha lanciato l’ultima accusa, rafforzando la linea dura contro la Repubblica Popolare. La tensione tra i due Paesi aumenta, mentre si fanno sempre più insistenti le preoccupazioni sulla corsa agli armamenti in Asia.

Washington torna ad accusare la Repubblica Popolare rispetto alla sua postura nucleare, e lo fa attraverso la bocca del sottosegretario di Stato per la sicurezza internazionale e il controllo degli armamenti Thomas DiNanno. Parlando lo scorso venerdì a Ginevra alla Conferenza sul Disarmo, il politico statunitense ha infatti dichiarato che “il governo degli Stati Uniti è a conoscenza del fatto che la Cina ha condotto test nucleari esplosivi, compresa la preparazione di test con potenze designate nell’ordine di centinaia di tonnellate”, rincarando poi la dose affermando che “l’Esercito popolare di liberazione cinese ha cercato di nascondere i test offuscando le esplosioni nucleari perché ha riconosciuto che tali test violano gli impegni assunti in materia di divieto dei test”. 🔗 Leggi su Formiche.net

