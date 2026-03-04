Gli scimpanzé amano i cristalli e questo può dirci molto sulla nostra passione per le pietre preziose

Uno studio recente rivela che gli scimpanzé mostrano un interesse particolare verso i cristalli, attratti dalla loro simmetria, trasparenza e geometria precisa. Gli scienziati hanno osservato che gli animali si avvicinano ai cristalli per le loro caratteristiche ottiche e strutturali, offrendo spunti su come queste qualità possano aver influenzato la nostra attrazione verso le pietre preziose.

Un nuovo studio dimostra gli scimpanzé sono attratti dai cristalli per via delle loro insolite proprietà simmetriche e ottiche, come facce piane, angoli perfetti e trasparenza: un indizio evolutivo che potrebbe spiegare anche la nostra passione per le pietre preziose.