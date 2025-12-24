Adrien Rabiot si racconta a Sky Sport analizzando la prima parte di stagione del Milan. Ecco le sue parole riprese dalla Gazzetta dello Sport. Le parole di Rabiot. Si legge sulla Gazzetta: «Secondo me avremmo potuto fare qualche punto in più, ne abbiamo lasciati un po’ per strada. Sbagliamo a livello mentale l’approccio delle partite, magari ci rilassiamo un po’ troppo pensando anche di aver fatto già qualcosa di grande. Alla fine puoi pagare questa cosa, quindi dobbiamo cercare di ritrovare questa solidità e provare a mantenere lo stesso livello contro tutte le squadre.» Su Leao: «Da quello che ho visto quando sono arrivato, è già cambiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rabiot: «Scudetto? Difficile, in questo Milan pochi giocatori hanno vinto. Allegri incide molto sulla nostra testa»

Leggi anche: Pre Torino-Milan, Allegri: “Pochi gol dal centrocampo? Arriveranno, li hanno nelle gambe. Su Rabiot…”

Leggi anche: Rabiot senza filtri: «Alla Juve anni importanti per la mia carriera. Oggi hanno qualità ma non ancora l’alchimia da scudetto. Allegri mi ha voluto al Milan»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rabiot: L'obiettivo è la Champions, ma vorrei di più; Napoli-Milan, probabili: Politano a tutta fascia. Modric riposa, Jashari dal 1'; Lite Allegri-Oriali in Supercoppa: il tecnico del Milan sanzionato con una multa di 10mila euro; Coppa d'Africa: quanti e chi sono i giocatori che non saranno a disposizione in campionato.

Rabiot: “Scudetto? Difficile, obiettivo sono le prime quattro. Ma non è impossibile perché…” - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport. msn.com