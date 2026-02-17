Styx | Blades of Greed e Nadia condividono pietre preziose

Styx: Blades of Greed, sviluppato da Cyanide Studio ed edito da Nacon è il nuovo capitolo della celebre serie stealth con protagonista l’omonimo goblin parlante dallo spiccato intelletto. In questa nuova avventura, dovremo esplorare diverse aree del continente con l’obiettivo di rubare dei frammenti di quarzo, preziose pietre azzurre dal potere misterioso. Data questa premessa, viene quasi spontaneo un parallelismo con una celebre serie d’animazione che sa un po’ di blasfemia, ma risulta comunque appropriato. Styx: Blade of Greed, infatti, ha molti elementi in comune con Nadia – Il mistero della pietra azzurra, andata in onda a partire dal 1991 nonché pietra miliare (concedeteci il gioco di parole) dell’infanzia di molti bambini cresciuti in quel periodo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Nacon e Cyanide Studio hanno rilasciato un nuovo trailer di Styx: Blades of Greed, che presenta una panoramica dettagliata del gameplay del terzo capitolo della serie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Finalmente i requsiti PC di Styx: Blades of Greed sono definitivi; Febbraio 2026: 10 giochi in uscita da tenere d’occhio (parte 2); Nuove uscite di giochi Xbox: 16-20 Febbraio; Beast of Reincarnation - il trailer con la data di uscita.

Finalmente i requsiti PC di Styx: Blades of Greed sono definitiviLo sviluppatore Cyanide Studio e l'editore Nacon hanno pubblicato i requisiti di sistema PC definitivi di Styx: Blades of Greed, che sono decisamente abbordabili. In effetti negli ultimi anni sono poc ... msn.com

Styx Blades of Greed: orario di lancio dell’action stealth in arrivo il 19 febbraioMostrato l’orario di lancio per Styx Blades of Greed, nuovo action/stealth con protagonista il goblin maestro della furtività. vgmag.it