Gli facciamo il c agli sbirri maledetti Le chat dei medici no-Cpr

Le indagini continuano sul caso dei medici di Ravenna che, secondo le accuse, avrebbero collaborato con il gruppo che si opponeva all’ingresso dei migranti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri. Le chat tra i medici contengono frasi offensive rivolte alle forze dell’ordine e riferimenti a pratiche che, secondo le indagini, avrebbero favorito il blocco dei migranti nei Cpr. Le autorità stanno approfondendo le prove raccolte.

Nelle chat anche un medico contrario che si dichiara contrario a questa pratica: "Il modo per esprimere dissenso è la non idoneità" Le indagini sul caso dei medici "obiettori" di Ravenna, che avrebbero agevolato il non ingresso dei migranti nei Cpr proseguono. Sono emerse anche le chat che si scambiavano tra loro i medici coinvolti in questo sistema, ma anche intercettazioni, che dimostrano l'esistenza di un fronte comune per evitare non solo il trasferimento nel centro per il rimpatrio, ma anche il successivo viaggio in aereo verso il Paese d'origine. In particolare ci sono messaggi scambiati con un medico diverso da quelli di Ravenna, da tempo punto di riferimento dei no-Cpr, che faceva da sostegno morale ai colleghi impegnati in questa "disobbedienza" nell'ospedale romagnolo. A parlare in chat è un medico a cui diversi degli indagati spesso si rivolgevano per trovare conforto: "Bene! Gli facciamo il c(.