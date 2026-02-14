Gli studenti Ciceroni del corso turismo dell' Ite Piria alla mostra dedicata a Gianni Versace

Il corso di turismo dell’Ite Piria ha avviato martedì 27 gennaio il progetto di alternanza scuola-lavoro “Cicerone per un giorno…conoscitore per tutta la vita”. Gli studenti, chiamati a guidare i visitatori, si sono preparati per mostrare le collezioni di abiti e accessori di Gianni Versace all’interno di una mostra temporanea aperta al pubblico.

Ha preso il via martedì 27 gennaio l'attività di Pcto “Cicerone per un giorno.conoscitore per tutta la vita” alla mostra temporanea dedicata a Gianni Versace. Gli alunni delle classi terze e quarte indirizzo Turismo hanno iniziato l'alternanza presso il Museo archeologico di Reggio Calabria sotto la guida della referente, prof.ssa Luciana Siviglia, coadiuvata dalle docenti Annamaria Esposito e Francesca Santalucia. Referenti del museo sono la dott.ssa Maria Assunta Ambrogio e il dott. Maurizio Cannatà, responsabile dei servizi educativi. In questi primi due giorni è stata effettuata l'attività relativa alla formazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

