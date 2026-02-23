Carmelo Cinturrino fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher Il pm | Arma messa accanto alla vittima dopo il delitto

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, è stato fermato dopo che si è scoperto che aveva collocato l’arma vicino al corpo di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio in un boschetto di Rogoredo. La procura sospetta che abbia agito volontariamente, e il dettaglio dell’arma trovata accanto alla vittima alimenta le indagini. La vicenda ha sollevato numerosi dubbi sulla condotta dell’agente, che ora si trova al centro di un procedimento penale.

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è stato fermato stamattina su disposizione della Procura di Milano. Con una nota il procuratore Marcello Viola, che coordina col pm Giovanni Tarzia le indagini della Squadra mobile della Polizia sull'omicidio del presunto pusher 28enne, ha comunicato che stamani è stato eseguito un provvedimento di fermo (alla base il pericolo di fuga) a carico di Cinturrino, 42 anni assistente capo del Commissariato Mecenate, «gravemente indiziato» dell'omicidio volontario di Mansouri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

