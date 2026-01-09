Giuseppe Di Matteo 30 anni fa assassinato dalla mafia Il ricordo
A trent’anni dall’omicidio di Giuseppe Di Matteo, avvenuto nel 1996, si svolgono iniziative a San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, per mantenere vivo il ricordo del giovane vittima della mafia. Questo momento di memoria rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza della legalità e della lotta contro la criminalità organizzata.
(Adnkronos) – Tre giorni di iniziative tra San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, per ricordare Giuseppe Di Matteo, assassinato dalla mafia a soli 14 anni, nel 1996. A trent’anni da quell’atroce delitto Libera e il Presidio Libera Valle dello Jato ‘Giuseppe Di Matteo e Mario Nicosia’ promuovono momenti di riflessione, partecipazione e impegno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Strangolato e sciolto nell'acido, 30 anni fa la morte del piccolo Giuseppe Di Matteo; Trent'anni fa l'omicidio del piccolo Di Matteo, cerimonia a San Giuseppe Jato con la presidente della commissione Antimafia; Mafia, a 30 anni dall’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo tre giorni di iniziative; Omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, cerimonia a San Giuseppe Jato.
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Tre giorni di iniziative tra San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, per ricordare Giuseppe Di Matteo, assassinato dalla mafia a soli 14 anni, nel 1996. msn.com
Il volto più crudele della mafia, 30 anni dopo si ricorda il piccolo Giuseppe Di Matteo. Colosimo: “Ha vinto sulla mafia” - A Custonaci (TP) si è svolto uno degli eventi previsti per ricordare non solo Giuseppe Di Matteo, ma anche una seconda vittima innocente di Cosa nostra: Giuseppe Montalto, agente di Polizia ... msn.com
Mafia, 30 anni senza Giuseppe Di Matteo: “Insieme contro i clan” - Memoria e impegno per Giuseppe Di Matteo, trent’anni dopo la sua uccisione, l’11 gennaio 1996, a otto giorni dal compimento dei 15 anni: strangolato e sciolto nell’acido dalla mafia, dopo essere stato ... ilfattonisseno.it
Tg2. . #Tg2Dossier, "GIUSEPPE CHE SCONFISSE COSA NOSTRA" 30 anni fa, l'#11gennaio1996, l'omicidio di Giuseppe Di Matteo, rapito a 12 anni da Cosa Nostra nel 1993 perché suo padre collaborava con la giustizia. Domenica ore 18,00 @instarai2 @rai - facebook.com facebook
Nicola Di Matteo: “Mio fratello Giuseppe sciolto nell’acido, non perdono nostro papà” x.com
