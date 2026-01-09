A trent’anni dall’omicidio di Giuseppe Di Matteo, avvenuto nel 1996, si svolgono iniziative a San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, per mantenere vivo il ricordo del giovane vittima della mafia. Questo momento di memoria rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza della legalità e della lotta contro la criminalità organizzata.

(Adnkronos) – Tre giorni di iniziative tra San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, per ricordare Giuseppe Di Matteo, assassinato dalla mafia a soli 14 anni, nel 1996. A trent’anni da quell’atroce delitto Libera e il Presidio Libera Valle dello Jato ‘Giuseppe Di Matteo e Mario Nicosia’ promuovono momenti di riflessione, partecipazione e impegno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Strangolato e sciolto nell'acido, 30 anni fa la morte del piccolo Giuseppe Di Matteo

Leggi anche: Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Strangolato e sciolto nell'acido, 30 anni fa la morte del piccolo Giuseppe Di Matteo; Trent'anni fa l'omicidio del piccolo Di Matteo, cerimonia a San Giuseppe Jato con la presidente della commissione Antimafia; Mafia, a 30 anni dall’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo tre giorni di iniziative; Omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, cerimonia a San Giuseppe Jato.

Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Tre giorni di iniziative tra San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, per ricordare Giuseppe Di Matteo, assassinato dalla mafia a soli 14 anni, nel 1996. msn.com