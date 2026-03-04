E' morto all' età di 101 anni il magistrato Giuseppe Di Gennaro ex capo della Superprocura antimafia

Il magistrato Giuseppe Di Gennaro è deceduto all'età di 101 anni. È stato ex capo della Superprocura antimafia e nel 1992 fu nominato reggente dopo le stragi mafiose che causarono la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme alle loro scorte. La sua carriera è legata a momenti cruciali della lotta contro la criminalità organizzata in Italia.

Arezzo, 4 marzo 2026 – E' morto all'età di 101 anni il magistrato Giuseppe Di Gennaro, ex capo della Superprocura antimafia, nominato reggente nel 1992 dopo le stragi mafiose in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le loro scorte. Nato a Napoli il 16 marzo 1924, viveva a Monte San Savino ( Arezzo) dove proprio negli anni Novanta aveva preso una casa immersa nella campagna della Toscana, in località San Poerino. Nel 1995 era stato candidato sindaco con una lista civica moderata del comune della Valdichiana. La notizia della scomparsa, avvenuta lunedì 2 marzo, è stata pubblicata oggi dal "Corriere di Arezzo" ed è stata confermata all'Adnkronos da fonti vicine alla famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E' morto all'età di 101 anni il magistrato Giuseppe Di Gennaro, ex capo della Superprocura antimafia Trent'anni fa l'omicidio del piccolo Di Matteo, cerimonia a San Giuseppe Jato con la presidente della commissione AntimafiaAnche Chiara Colosimo ricorderà il bambino strangolato e sciolto nell'acido da Cosa nostra l'11 gennaio 1996, dopo una prigionia durata 779 giorni. Lutto a Otranto: morto a 84 anni il volto della Nautica Giuseppe MuscatelloOTRANTO – Un volto senza tempo, una vera istituzione del porto di Otranto e della nautica locale, che aveva fondato un’eccellenza nel settore per... Contenuti utili per approfondire E' morto all'età di 101 anni il.... Discussioni sull' argomento Il medico che seguiva Domenico al Monaldi: io tenuto all'oscuro di tutto e per questo dimissionario; Samurai Jay interpreta con Roy Paci il brano Baila Morena di Zucchero Fornaciari nella serata delle cover. Con loro canta e balla una sensuale Belen Rodriguez. Segui Sanremo su RaiNews.it #Sanremo2026; Il business dei pazienti deceduti, le tariffe per portare via le salme; BADANTE KILLER: TUTTO ARCHIVIATO. SociaLab. By Sight · Counting Stars (Instrumental). Giuseppe Digennaro | Ceramica, territorio e narrazione artigianale Giuseppe Digennaro è ceramista e guida culturale di Side Ceramiche, una realtà artigianale di Gravina in Puglia dove la lavorazione dell’ar facebook Oggi al MIM ho incontrato Filomena Di Gennaro, vittima di tentato femminicidio e simbolo di rinascita. La sua testimonianza è un insegnamento per i giovani: avvieremo una collaborazione per portare la sua esperienza nelle scuole e promuovere la cultura del x.com