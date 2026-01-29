Giulia Salemi torna in TV | pronta a raccontare tanti retroscena Dove seguirla

Giulia Salemi torna in tv e si prepara a svelare qualche retroscena. Sabato sarà ospite a TV Talk, dove potrà rispondere alle domande del pubblico e raccontare qualche dettaglio in più sulla sua vita. La showgirl si ripresenta davanti alle telecamere, pronta a condividere momenti e curiosità con chi la segue.

Giulia Salemi torna in TV, sabato sarà a TV Talk e potrà rispondere alle domande e curiosità, ma non solo. Giulia Salemi ha fatto tanta strada per arrivare a co-condurre e a diventare a tutti gli effetti un punto di riferimento per intere generazioni. Ormai non è più la semplice influencer è impegnata su ogni fronte e scendo spesso in campo abbracciando iniziate solidali e benefiche. La Salemi ogni sera é al fianco di Amadeus sul NOVE con “The Cage” ma sabato pomeriggio sarà ospite a Tv Talk in onda su Rai Uno dalle 15:00 per parlare dei successi della sua carriera e rivelare qualche retroscena. 🔗 Leggi su 361magazine.com

