Giulia Salemi torna in tv e si prepara a svelare qualche retroscena. Sabato sarà ospite a TV Talk, dove potrà rispondere alle domande del pubblico e raccontare qualche dettaglio in più sulla sua vita. La showgirl si ripresenta davanti alle telecamere, pronta a condividere momenti e curiosità con chi la segue.

Giulia Salemi torna in TV, sabato sarà a TV Talk e potrà rispondere alle domande e curiosità, ma non solo. Giulia Salemi ha fatto tanta strada per arrivare a co-condurre e a diventare a tutti gli effetti un punto di riferimento per intere generazioni. Ormai non è più la semplice influencer è impegnata su ogni fronte e scendo spesso in campo abbracciando iniziate solidali e benefiche. La Salemi ogni sera é al fianco di Amadeus sul NOVE con “The Cage” ma sabato pomeriggio sarà ospite a Tv Talk in onda su Rai Uno dalle 15:00 per parlare dei successi della sua carriera e rivelare qualche retroscena. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi torna in TV: pronta a raccontare tanti retroscena. Dove seguirla

Stasera, Giulia Salemi partecipa come concorrente a “Red Carpet, VIP al tappeto”.

Una mano sul ventre e tanti sussurri: Giulia Salemi fa sognare i fan.

Giulia Salemi lancia un appello social dopo le proteste in Iran, ecco cos’ha dettoQuesta non è la prima volta che Giulia Salemi si esprime su temi legati all’Iran: nel passato ha già condiviso messaggi di sostegno alle donne iraniane durante altre ondate di protesta, sottolineando ... mondotv24.it

Fai tutto quello che ti dico: Giulia Salemi e la proposta indecente durante un casting, il raccontoA Hot Ones Italia, Giulia Salemi risponde senza filtri alla domanda sulla proposta indecente, rivelando un episodio delicato. donnaglamour.it

Camera, click, action! Dai podcast alla TV, dal Nove alle piattaforme di streaming: questo è decisamente il suo anno... Giulia Salemi sarà nostra ospite per raccontare e riflettere su questa stagione così intensa e speciale #TvTalk torna sabato alle 15 s x.com

Giulia Salemi replica alle recenti insinuazioni di Fabrizio Corona, che l’aveva accusata di “essere disposta a tutto per emergere” - facebook.com facebook