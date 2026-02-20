Ritrova la nipote mai conosciuta dopo 25 anni la storia di Irina arrivata a Roma dal Tagikistan | È un miracolo
Irina ha ritrovato la nipote che non aveva mai incontrato dopo 25 anni, grazie a un post su Facebook. La donna, arrivata a Roma dal Tagikistan negli anni Novanta, ha scoperto del suo parente attraverso un messaggio online pubblicato dalla famiglia. La sorpresa è stata grande: la ragazza cercava proprio lei, senza saperlo. Irina ha raccontato di aver pianto di gioia quando ha visto il nome della nipote. La scoperta ha cambiato la vita di entrambe, che ora pianificano di incontrarsi di persona.
Scopre che la nipote mai conosciuta la stava cercando con un post di Facebook. Fanpage.it ha intervistato la zia Irina, arrivata a Roma dal Tagikistan negli anni Novanta: "Non potevo credere che fosse davvero lei".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Antonella Fiordelisi ritrova la sorella dopo 5 anni: “Ha sentito le mie parole e mi ha scritto. Spero di vederla”
Leggi anche: De Laurentiis dopo la Supercoppa si rivolge agli “irriverenti”: “Vi racconterò la vera storia del 2023”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mio zio Donald, l’uomo più pericoloso del mondo.
#benevento, truffa col metodo del nipote nei guai: anziana consegna oro per migliaia di euro - facebook.com facebook