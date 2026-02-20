Ritrova la nipote mai conosciuta dopo 25 anni la storia di Irina arrivata a Roma dal Tagikistan | È un miracolo

Irina ha ritrovato la nipote che non aveva mai incontrato dopo 25 anni, grazie a un post su Facebook. La donna, arrivata a Roma dal Tagikistan negli anni Novanta, ha scoperto del suo parente attraverso un messaggio online pubblicato dalla famiglia. La sorpresa è stata grande: la ragazza cercava proprio lei, senza saperlo. Irina ha raccontato di aver pianto di gioia quando ha visto il nome della nipote. La scoperta ha cambiato la vita di entrambe, che ora pianificano di incontrarsi di persona.