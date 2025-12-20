Liste stupri al liceo di Roma 5 in condotta e stop alle gite scolastiche La preside | Si è spezzato il filo di fiducia con gli studenti
Addio gite scolastiche per tutto l’anno e cinque in condotta a cinque studenti. È quanto deciso dal liceo Giulio Cesare di Roma a seguito delle occupazioni degli ultimi giorni e dei gravi casi delle «liste stupri» comparse nell’istituto. « Si è spezzato il filo di fiducia con gli studenti », spiega la dirigente scolastica Paola Senesi, che non nasconde lo sconcerto provato ancora una volta questa mattina quando si è trovata di fronte ai cancelli chiusi con le catene. «Per poter riaprire l’istituto e garantire la sicurezza di tutti, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno provveduto a tagliare con tronchesi le catene». 🔗 Leggi su Open.online
