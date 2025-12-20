Liste stupri al liceo di Roma 5 in condotta e stop alle gite scolastiche La preside | Si è spezzato il filo di fiducia con gli studenti

Addio gite scolastiche per tutto l’anno e cinque in condotta a cinque studenti. È quanto deciso dal liceo Giulio Cesare di Roma a seguito delle occupazioni degli ultimi giorni e dei gravi casi delle «liste stupri» comparse nell’istituto. « Si è spezzato il filo di fiducia con gli studenti », spiega la dirigente scolastica Paola Senesi, che non nasconde lo sconcerto provato ancora una volta questa mattina quando si è trovata di fronte ai cancelli chiusi con le catene. «Per poter riaprire l’istituto e garantire la sicurezza di tutti, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno provveduto a tagliare con tronchesi le catene». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Seconda "lista stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma: gite annullate e 5 in condotta

Leggi anche: Cinque in condotta e gite annullate: linea dura al liceo Giulio Cesare dopo la nuova lista degli stupri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

In un liceo di Roma spunta un'altra lista stupri con i nomi di due studentesse; Roma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri”; Giulio Cesare a Roma, scritte di insulti e «liste stupri». Ecco che cosa sta succedendo nel liceo di corso Trieste; Nuovo caso lista stupri a scuola, i nomi di due ragazze anche al liceo Carducci.

Due professoresse nella nuova “lista stupri” apparsa al liceo Giulio Cesare di Roma - Dopo la “lista stupri” con i nomi di studentesse e studenti, comparsa venti giorni fa nei bagni dei ragazzi al liceo romano Giulio Cesare, nella stessa scuola appare ora una “lista stupri” con i cogno ... blitzquotidiano.it