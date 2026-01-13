Jonas Vingegaard, campione danese e vincitore del Tour de France nelle ultime due edizioni, prenderà parte al Giro d’Italia 2026. La corsa, che inizierà il 8 maggio in Bulgaria, rappresenta un nuovo impegno per il ciclista, che ha espresso il desiderio di aggiungere la maglia rosa alla sua collezione di successi. La partecipazione di Vingegaard arricchisce il panorama competitivo di questa edizione.

Adesso è ufficiale. Il campione danese di ciclismo Jonas Vingegaard, vincitore del Tour de France 2022 e 2023, correrà il Giro d’Italia 2026, al via venerdì 8 maggio in Bulgaria. Per lui sarà il debutto assoluto alla Corsa Rosa. Lo ha annunciato la sua squadra, la Visma-Lease a Bike, in un post su X. “ Mi piacerebbe aggiungere la maglia rosa alla mia collezione “, ha dichiarato il corridore danese. Vingegaard, che esordirà in stagione all’UAE Tour, in programma dal 16 al 22 febbraio, oltre al Giro disputerà anche il Tour de France, che scatterà il 4 luglio. Chasing a rare Grand Tour???????.? Jonas makes his Giro d’Italia debut in 2026!? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vingegaard correrà il Giro d’Italia 2026: “Vorrei aggiungere la maglia rosa alla mia collezione”

