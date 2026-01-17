Alla Milano Fashion Week Ralph Lauren dimostra di essere ancora il re dei giovani

Durante la Milano Fashion Week, Ralph Lauren ha confermato la propria posizione come marchio di riferimento tra i giovani. La sua capacità di mantenere un’immagine elegante e contemporanea, apprezzata anche dalla Generazione Z, si riflette nelle scelte di stile e nelle campagne che attirano le nuove generazioni. Un equilibrio tra tradizione e innovazione che distingue il brand nel panorama della moda internazionale.

Se di recente non hai frequentato TikTok, potresti esserti perso un dettaglio curioso: Ralph Lauren è diventato un’icona amatissima dalla Gen Z, affascinata dal suo stile di vita, dal modo in cui indossa le camicie fino alle sue decorazioni natalizie in perfetto stile WASP. E, a quanto pare, l’affetto è reciproco. All’apertura della Milano Fashion Week, Ralph Lauren ha inaugurato la sfilata Uomo AutunnoInverno 2026 con una sorta di lezione di street style contemporaneo: ciò che gli uomini indossano davvero, reinterpretato attraverso il suo vasto immaginario americano. In passerella scorrevano maglie da rugby, polo oversize, jeans larghi, berretti in bilico sulla testa e minuscoli occhiali da sole. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

