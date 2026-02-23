Giornate raccolta del farmaco | a Modena recuperate oltre 6.300 confezioni di medicinali

Le Giornate di Raccolta del Farmaco a Modena hanno portato al recupero di 6.358 confezioni di medicinali, grazie alla donazione di cittadini e farmacie. La causa di questa quantità è stata la partecipazione attiva della comunità, che ha consegnato farmaci ancora validi per aiutare chi ne ha bisogno. Le farmacie hanno svolto un ruolo fondamentale in questa iniziativa, facilitando la distribuzione e la raccolta. La prossima edizione si avvicina, e le donazioni continuano ad arrivare.

Aiuteranno quasi 4mila persone. In provincia hanno aderito 51 farmacie e 22 le realtà assistenziali Sono oltre 6.300 (per la precisione 6.358) i farmaci donati dai cittadini e dalle farmacie della provincia di Modena durante le Giornate di Raccolta del Farmaco – che per questa 26^ edizione si sono tenute dal 10 al 16 febbraio - corrispondenti a un valore totale di 56.987 euro. Un risultato che supera quello dell'edizione precedente – nel 2025 erano stati raccolti 5.796 medicinali, pari a 52.174 euro – facendo registrare un aumento netto di 562 unità, pari al 9,69%. In Emilia-Romagna hanno aderito 577 farmacie (51 delle quali sul territorio modenese) e sono state raccolte oltre 6.