Piastrina trovata a Chieti rintracciati gli eredi del soldato della Prima guerra mondiale

È stato trovato il nipote di Michele Celenza, il soldato della Prima guerra mondiale a cui apparteneva la piastrina scoperta a Chieti. La notizia arriva dopo che Riccardo Paludi, un cittadino che stava passeggiando con i cani in zona Santa Maria, ha segnalato il ritrovamento. Ora gli eredi hanno ripreso contatto con la famiglia del militare, portando a una svolta nel caso.

Trovata una piastrina militare della seconda guerra mondiale in un campo: c'è l'appello Elena Cecchin ha trovato una piastrina militare in un campo a Francolino. Trovata una bomba della seconda guerra mondiale a Frassinara A Frassinara, frazione di Sorbolo, è stata rinvenuta una bomba a mano risalente alla Seconda guerra mondiale.

