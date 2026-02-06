Piastrina trovata a Chieti rintracciati gli eredi del soldato della Prima guerra mondiale

È stato trovato il nipote di Michele Celenza, il soldato della Prima guerra mondiale a cui apparteneva la piastrina scoperta a Chieti. La notizia arriva dopo che Riccardo Paludi, un cittadino che stava passeggiando con i cani in zona Santa Maria, ha segnalato il ritrovamento. Ora gli eredi hanno ripreso contatto con la famiglia del militare, portando a una svolta nel caso.

