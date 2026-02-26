Giornata mondiale per la lotta contro l’HPV | screening e vaccinazioni anche nel Lecchese

In occasione del 4 marzo, la giornata mondiale dedicata alla lotta contro l’HPV, le autorità sanitarie locali organizzano iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Le attività coinvolgono diverse strutture del territorio e puntano a promuovere lo screening e la vaccinazione tra la popolazione. Le campagne si inseriscono anche nelle celebrazioni dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, con focus sulla salute femminile.

Gli enti sanitari del territorio propongono una serie di iniziative in occasione del 4 marzo, Giornata mondiale per la lotta contro l’HPV e dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna.Il 4 marzo ricorre infatti la Giornata mondiale per la lotta contro l’infezione da Papilloma virus umano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Papilloma Virus e Giornata della Donna: vaccinazioni, screening e formazione al Papa Giovanni Leggi anche: Giornata mondiale contro il cancro: "Lo screening può salvare tante vite" Temi più discussi: Giornata mondiale della giustizia sociale 2026: Costruire una transizione giusta per un futuro sostenibile, 20 febbraio; GIORNATA MONDIALE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE; Giornata Mondiale della Giustizia Sociale: la CISL rilancia l’impegno per un’economia più equa e inclusiva - CISL; Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV: tutte le iniziative di ASST Valle Olona. Giornata mondiale contro l’HPV e Festa della Donna: prevenzione e screening in Brianza e LeccoGli enti sanitari del territorio propongono una serie di iniziative in occasione del 4 marzo, Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV e dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna ... mbnews.it Giornata malattie rare: la danza di Sarah oltre la sedia a rotelleLa storia di questa bambina di 11 anni affetta dalla Sindrome di Leigh, una rara patologia genetica, diventa un simbolo di resilienza contro le malattie rare come la sua ... iodonna.it GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE RARE, FACCIATE DI PALAZZI STORICI DI POTENZA E MATERA ILLUMINATI DI VERDE: INTERVENTO ASSESSORE REGIONALE LATRONICO - facebook.com facebook Giornata Mondiale del Pistacchio Un piccolo frutto ma con tante proprietà che portano benefici al nostro organismo! Scopri di più con i consigli della SS Sorveglianza Nutrizionale #appuntamentoconlaprevenzione #nutrizione #pistacchio #pistacchiolov x.com