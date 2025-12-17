Unitus il progetto per monitorare la fauna selvatica con droni e Gps

Unitus ha avviato un progetto innovativo che utilizza droni e dispositivi GPS per monitorare la fauna selvatica, combinando tecnologia, ricerca e passione per il territorio. L’obiettivo è promuovere una gestione faunistica più moderna, efficace e sostenibile, contribuendo alla tutela e alla conservazione della biodiversità locale.

Tecnologia, ricerca e passione per il territorio insieme per una gestione faunistica più moderna e sostenibile. Nel Senese parte un progetto che mette al centro dati scientifici e gestione della fauna. Federcaccia Toscana - Unione Cacciatori Toscani, insieme all'Università della Tuscia e agli ATC.

