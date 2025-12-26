Thailandia il gatto dalla testa piatta avvistato in un santuario della fauna selvatica

Un esemplare di gatto dalla testa piatta, rara specie felina ritenuta estinta in Thailandia, è stato avvistato in un santuario della fauna selvatica quasi tre decenni dopo l’ultima osservazione. Lo hanno annunciato i funzionari dell’area protetta e della vicenda parla l’Afp. I gatti dalla testa piatta, che hanno all’incirca le dimensioni di un gatto domestico, sono tra le specie di felini selvatici più rare e a rischio di estinzione al mondo. Il gatto dalla testa piatta. Originaria del Sud-est asiatico, la specie è considerata minacciata a causa della perdita di habitat. Ma un’indagine ecologica iniziata nel 2024 con le fototrappole ha prodotto 29 avvistamenti nel Santuario della Fauna Selvatica della Principessa Sirindhorn, nel sud della Thailandia, secondo il Dipartimento thailandese per i Parchi Nazionali, la Conservazione della Fauna Selvatica e delle Piante e Panthera, un’organizzazione dedicata alla conservazione dei felini selvatici. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: CIA incontra con l’on. Edmondo Cirielli: dalla crisi idrica alla questione della fauna selvatica

Leggi anche: Nel Parco di San Rossore il monitoraggio della fauna selvatica si fa con l'intelligenza artificiale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gatto con le convulsioni in uno show tv in Thailandia, accuse di maltrattamenti - L’allarme è scattato quando il pubblico dello show tv ha assistito, durante una puntata, alla scena di ... tg24.sky.it

Un ragno scoperto in Thailandia ha metà corpo maschile e metà femminile. Ma la sorpresa non finisce qui: è una nuova specie, e porta il nome di un personaggio di One Piece. Un caso rarissimo che unisce natura e cultura pop in modo sorprendente. - facebook.com facebook