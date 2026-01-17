Sicuri in montagna d’inverno 2026 | quattro appuntamenti in Abruzzo per la giornata nazionale della prevenzione

Il 18 gennaio 2026 si svolge la giornata nazionale “Sicuri in montagna d’inverno”, un’occasione per sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti in ambiente montano durante la stagione invernale. Organizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dal Club Alpino Italiano, questa iniziativa prevede quattro appuntamenti in Abruzzo, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri e responsabili in montagna.

Domenica 18 gennaio torna l'iniziativa "Sicuri in montagna d'inverno", la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti in ambiente montano nella stagione invernale, promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e dal Club Alpino Italiano (Cai). In Abruzzo sono previsti quattro appuntamenti: Ovindoli, Prati di Tivo, Mammarosa e Campo Imperatore. Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico saranno presenti con stand informativi e dimostrazioni pratiche per sensibilizzare escursionisti e alpinisti sui rischi connessi alla frequentazione della montagna in inverno.

