Giornata dei Giusti dell’Umanità | il concerto Le Quattro Stagioni

Nella giornata dedicata ai Giusti dell’Umanità si è tenuto il concerto intitolato “Le Quattro Stagioni”. L’evento ha coinvolto un’orchestra che ha eseguito le composizioni ispirate alle stagioni, attirando un pubblico di appassionati e cittadini interessati alla ricorrenza. La manifestazione si è svolta in una location pubblica, con la partecipazione di musicisti professionisti e volontari.

La memoria non è soltanto esercizio del ricordo, ma responsabilità viva che attraversa il presente e orienta il futuro. Con questo spirito la Prefettura e la Questura di Avellino celebrano la Giornata dei Giusti dell'Umanità, un appuntamento che richiama il valore universale del coraggio morale e dell'impegno civile di quanti, anche nei momenti più bui della storia, hanno scelto di difendere la dignità umana. Venerdì 6 marzo, alle ore 11.00, il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo ospiterà il concerto "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi, una delle pagine più celebri del repertorio musicale internazionale, fortemente voluto dal Prefetto e dal Questore della provincia di Avellino.