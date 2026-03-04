Giornata contro l’obesità in Italia ne soffrono 6 milioni di adulti

Oggi si celebra il World Obesity Day, una giornata dedicata alla lotta contro l’obesità. In Italia, sono circa sei milioni gli adulti che convivono con questa condizione. La giornata richiama l’attenzione su una problematica che riguarda un’ampia fetta della popolazione e che rappresenta una priorità nel campo della sanità pubblica.

Oggi, 4 marzo, è il World Obesity Day, la giornata contro l'obesità, una delle principali emergenze di sanità pubblica a livello globale e nazionale. Come segno concreto di vicinanza ai pazienti con obesità e di impegno nella lotta allo stigma che ancora oggi colpisce chi convive con la patologia, i palazzi delle istituzioni. 5,8 milioni di adulti con obesità e quasi 1 adulto su 2 in sovrappesoSecondo le ultime stime dell'OMS, nel 2022 le persone adulte con obesità nel mondo sono 890 milioni (16%), mentre 2,5 miliardi risultano in... Giornata mondiale dell'obesità: a Ferrara colpito l'11% degli adulti e il 26,5% dei bambiniIn occasione della giornata mondiale dell'obesità, mercoledì 4, l'ospedale e il territorio si schierano per la prevenzione e la cura. Obesità più diffusa al Sud, ma oltre la metà dei centri per curarla è al Nord: i datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Obesità più diffusa al Sud, ma oltre la metà dei centri per curarla è al Nord: i dati. Giornata mondiale contro l'obesità: Italia alle prese con numeri criticiIn occasione della giornata mondiale contro l'obesità, l'Italia fa i conti con numeri preoccupanti: milioni di adulti e bambini coinvolti, terapie difficili da seguire e un divario evidente tra percez.