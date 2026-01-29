Uno sceneggiatore può usare l’intelligenza artificiale?

Questa domanda sta facendo discutere tra scrittori e produttori: un sceneggiatore può affidarsi all’intelligenza artificiale per scrivere scene o dialoghi? Molti ancora preferiscono il metodo tradizionale, con conversazioni che si ripetono da generazioni. Ma in un mondo che cambia veloce, sono sempre di più quelli che guardano all’IA come a uno strumento possibile, anche se ancora non si sa se potrà sostituire davvero la creatività umana.

Scrivo per la televisione, sia serie sia film. Il mio lavoro è in gran parte di carattere storico o basato su fatti reali, e facendo ricerche con ChatGpt ho scoperto che Google in confronto è come guidare fino alla biblioteca, spulciare le schede del catalogo, chiedere i libri e aspettare settimane che arrivino. Questo nuovo strumento è stato una svolta. Poi ho cominciato a incollare su ChatGpt le mie sceneggiature, chiedendo un parere. Le osservazioni su coerenza, chiarezza e struttura narrativa si sono rivelate estremamente utili. Di recente ho fatto un passo in più: gli ho chiesto di scrivere un paio di scene. 🔗 Leggi su Internazionale.it

