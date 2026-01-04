Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 4 gennaio, Danilo dall'Abruzzo è stato il protagonista. Condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il programma ha visto Annamaria, conosciuta come

Danilo dall'Abruzzo è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 4 gennaio. Il concorrente, da Pescina, in provincia dell'Aquila, ha raccontato di essere sposato con Monica, con cui ha due figli di nome Pierluigi e Luca. Con lui in studio la mamma Annamaria. La coppia ha giocato con il pacco numero 8. Come al solito, sono stati tanti i commenti degli utenti sui social in merito alla coppia protagonista del gioco questa sera. Uno di loro, per esempio, su X ha scritto: "La mamma del concorrente ha preso il sopravvento #AffariTuoi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "la mamma ha preso il sopravvento": Annamaria travolta

Leggi anche: Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di Affari Tuoi

Leggi anche: Folorunsho dopo gli insulti a Hermoso: "Mi scuso, l'adrenalina ha preso il sopravvento"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Affari Tuoi, “Il Dottore ha fatto il regalo”: maxi-vincita di Natale tra lacrime e polemiche; Roberto Vita e la fidanzata Gloria vincono 101mila euro ad ‘Affari tuoi’: sfida all’ultimo pacco; Affari Tuoi, Stefano De Martino scatenato. Colpo di scena sul finale; Rosy della Lombardia ad Affari Tuoi: Nella vita vado sempre fino in fondo, e vince contro il destino.

Chi è Annamaria, mamma di Danilo ad Affari tuoi - Nella puntata di Affari tuoi di domenica 4 gennaio 2026, i riflettori si accendono sulla simpatia e sulla saggezza di Annamaria. tag24.it