A seguito della crescente richiesta, si aggiunge una nuova data al tour di Zucchero, in programma il 16 luglio alle Mura Storiche di Lucca. L’artista torna in Italia con il suo tour negli stadi, “OVERDOSE D’AMORE GOLD”, offrendo un’opportunità per ascoltare dal vivo le sue canzoni più popolari in un contesto unico.

MILANO – Zucchero torna protagonista dell’estate live italiana con il tour negli stadi “OVERDOSE D’AMORE GOLD”. Le indimenticabili “sere d’estate”, dopo il grande successo ottenuto negli ultimi due anni, si tingono d’oro, regalando emozioni senza tempo e grande musica dal vivo. A grande richiesta si aggiunge una nuova data: il 16 luglio alle Mura Storiche di Lucca, nell’ambito del Lucca Summer Festival (che aveva già accolto Sugar nel 2022 con il World Wild Tour). I biglietti per la nuova tappa saranno disponibili in prevendita da giovedì 22 gennaio alle ore 14 su Ticketone e nei punti vendita abituali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Zucchero: a grande richiesta si aggiunge una nuova data al tour, il 16 luglio alle Mura Storiche di Lucca

Leggi anche: Mille, il nuovo singolo è Posologia, si aggiunge una data al tour nei club

Zucchero torna in concerto al Lucca Summer Festival al palco delle MuraZucchero torna in concerto al Lucca Summer Festival, portando sul palco delle Mura il suo tour Overdose D’Amore Gold.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: A grande richiesta si replica a Ravenna 'IO SONO ROSSINI.

Grande ritorno al Lucca Summer Festival: c’è Zucchero il 16 luglio sugli spalti delle Mura - facebook.com facebook