Gino Cecchettin bacchetta Carlo Conti per la battuta sulla ballerina | Colpa degli stereotipi

Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio, ha criticato Carlo Conti per una battuta sulla ballerina, dichiarando che gli stereotipi sono alla base di quelle parole. La precisazione arriva dopo che Conti aveva fatto una battuta durante una trasmissione televisiva. Cecchettin ha espresso il suo disappunto in merito a quanto accaduto.

Il padre di Giulia, vittima di femminicidio per mano dell'ex Filippo Turetta, era presente a un evento organizzato alla Cattolica di Milano "Sono gli stereotipi che hanno portato Carlo Conti a fare la battuta". Così Gino Cecchettin, il padre di Giulia, vittima di femminicidio per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Cecchettin ha presentato all'Università Cattolica di Milano il Quaderno numero 12 del "Rapporto Giovani". A margine dell'evento alcuni cronisti gli hanno chiesto un commento sulle parole del direttore artistico di Sanremo e sul ddl Bongiorno sulla violenza di genere. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare della battuta infelice pronunciata da Conti durante la serata finale del festival quando sul palco dell'Ariston è salito Samurai Jay.