La battuta di Carlo Conti sui jeans era piena di stereotipi ora lo dice anche Gino Cecchettin
Gino Cecchettin ha commentato le parole di Carlo Conti rivolte alla moglie durante l’ultima serata di Sanremo, che sono state giudicate sessiste. La discussione riguarda una battuta di Conti sui jeans, ritenuta piena di stereotipi, e ora anche Cecchettin si è espresso sulla questione. La vicenda coinvolge quindi due figure pubbliche e un episodio specifico sul palco del festival.
Gino Cecchettin è tornato nuovamente sulle parole rivolte da Carlo Conti alla moglie durante l'ultima serata di Sanremo, ritenute sessiste. Il padre di Giulia Cecchettin ha sottolineato l'importanza del linguaggio, evidenziando come anche le parole del conduttore siano frutto di stereotipi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gino Cecchettin e la strigliata a Carlo Conti per la battuta a Sanremo, i dubbi su testi come “Per sempre sì” e il ddl stupri: «Così non funziona»Ci sarebbe più di un brano dell’ultimo Sanremo che non sarebbe piaciuto a Gino Cecchettin, ospite proprio dell’ultimo Festival condotto da Carlo...
Sanremo 2026 Carlo Conti replica alle accuse di sessismo dopo la battuta sui jeansTerminato il Festival di Sanremo, Carlo Conti risponde alle polemiche nate dalla battuta sui jeans detta alla moglie sul palco dell'Ariston e rivela...
