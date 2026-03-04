La battuta di Carlo Conti sui jeans era piena di stereotipi ora lo dice anche Gino Cecchettin

Gino Cecchettin ha commentato le parole di Carlo Conti rivolte alla moglie durante l’ultima serata di Sanremo, che sono state giudicate sessiste. La discussione riguarda una battuta di Conti sui jeans, ritenuta piena di stereotipi, e ora anche Cecchettin si è espresso sulla questione. La vicenda coinvolge quindi due figure pubbliche e un episodio specifico sul palco del festival.