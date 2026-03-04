Gino Cecchettin striglia Carlo Conti | La battuta sui jeans? Frutto di stereotipi

Gino Cecchettin ha commentato la battuta di Carlo Conti sui jeans, definendola il risultato di stereotipi. La sua riflessione è stata fatta durante una presentazione all’Università Cattolica di Milano, dove ha affrontato il tema delle battute e delle percezioni legate all’umorismo. La discussione si è concentrata sulla natura della battuta e sui possibili fraintendimenti legati ai pregiudizi culturali.

Gino Cecchettin è stato ospite nell’ultima serata del Festival di Sanremo per parlare di violenza sulle donne. E poco prima di salire sul palco dell’Ariston, una battuta di Carlo Conti ha preso la scena scatenando negli ultimi giorni polemiche di vario tipo. Il conduttore, riferendosi alla moglie, afferma di averle ironicamente vietato di indossare i jeans di una ballerina del cantante Samurai Jay. Il dibattito è avvenuto in occasione della presentazione del Quaderno n.12 del “Rapporto Giovani”, intitolato In nome di Giulia. Il coraggio di cambiare della Generazione Z, all’Università Cattolica di Milano. E rispondendo ad alcune domande sulla discussione relativa ai testi delle canzoni in gara a Sanremo, Cecchettin ha dichiarato: “L’attenzione al linguaggio andrebbe fatta sempre e comunque, anche quando si parla d’amore”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

