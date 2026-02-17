Ginnastica ritmica Gymnica 96 subito alla ribalta nei Regionali
Gymnica 96 ha conquistato 11 medaglie ai Campionati Regionali Gold di ginnastica ritmica, che sono ripresi recentemente, a causa della forte determinazione delle atlete. La squadra locale ha mostrato grande livello di preparazione, portando a casa risultati significativi in una competizione molto attesa. La partecipazione ha coinvolto diverse giovani ginnaste, pronte a mettersi in gioco dopo le pause forzate.
Ripartono i Campionati Regionali Gold di ginnastica ritmica e la Gymnica 96 è subito protagonista con una pioggia di medaglie, ben 11. A scendere per prime in pedana sono le categorie Junior e Senior, impegnate nel Campionato di Specialità, competizione che premia la classifica di ogni singolo attrezzo: sugli scudi Ginevra Rrushi, che conquista il titolo di campionessa alle clavette, sfiorando il podio anche al cerchio dove chiude al quarto posto. Nelle categorie Senior spicca Daria Montacchini, vincitrice alla specialità clavette e terza alla palla. Proprio alla palla arriva anche il secondo posto di Giulia Coveri, mentre Anna Bonani centra il terzo gradino del podio al nastro e un quarto al cerchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Terni, Asd Gymnica in evidenza al campionato regionale di ginnastica ritmica: “Talento e dedizione” LE PROTAGONISTE
Ginnastica ritmica. Regionali Uisp al PalaMarabini
Oggi e domani, presso il PalaMarabini di San Martino in Strada, si svolge la Prima Prova del Campionato Regionale Uisp di ginnastica ritmica 2026, organizzata dalla Polisportiva Cava Ginnastica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ginnastica ritmica. Gymnica 96 subito alla ribalta nei Regionali; Gymnica 96 riparte con il botto: pioggia di podi nei regionali Gold; Specialità 2026: le vincitrici della prima prova regionale; Carnevale di Apricena trionfo alla seconda uscita | pubblico delle grandi occasioni e successo in crescita.
Ginnastica ritmica. Gymnica 96 subito alla ribalta nei RegionaliRipartono i Campionati Regionali Gold di ginnastica ritmica e la Gymnica 96 è subito protagonista con una pioggia di ... sport.quotidiano.net
Gymnica 96 riparte con il botto: pioggia di podi nei regionali GoldL’inizio è promettente e conferma la Gymnica 96 come una delle realtà di riferimento della ginnastica ritmica regionale e nazionale ... forlitoday.it
Pronti per il Campionato Provinciale CSI Bologna di Ginnastica Ritmica Ci vediamo il 14 e 15 febbraio presso il Palazzetto del PalaFuno di Funo di Argelato nel Comune di Argelato, dove si terrà la 1° Gara del 2026. #VITACsi Polisporti facebook