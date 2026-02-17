Gymnica 96 ha conquistato 11 medaglie ai Campionati Regionali Gold di ginnastica ritmica, che sono ripresi recentemente, a causa della forte determinazione delle atlete. La squadra locale ha mostrato grande livello di preparazione, portando a casa risultati significativi in una competizione molto attesa. La partecipazione ha coinvolto diverse giovani ginnaste, pronte a mettersi in gioco dopo le pause forzate.

Ripartono i Campionati Regionali Gold di ginnastica ritmica e la Gymnica 96 è subito protagonista con una pioggia di medaglie, ben 11. A scendere per prime in pedana sono le categorie Junior e Senior, impegnate nel Campionato di Specialità, competizione che premia la classifica di ogni singolo attrezzo: sugli scudi Ginevra Rrushi, che conquista il titolo di campionessa alle clavette, sfiorando il podio anche al cerchio dove chiude al quarto posto. Nelle categorie Senior spicca Daria Montacchini, vincitrice alla specialità clavette e terza alla palla. Proprio alla palla arriva anche il secondo posto di Giulia Coveri, mentre Anna Bonani centra il terzo gradino del podio al nastro e un quarto al cerchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica. Gymnica 96 subito alla ribalta nei Regionali

Oggi e domani, presso il PalaMarabini di San Martino in Strada, si svolge la Prima Prova del Campionato Regionale Uisp di ginnastica ritmica 2026, organizzata dalla Polisportiva Cava Ginnastica.

