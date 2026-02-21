Ginnastica artistica Elisa Iorio e Gabriele Targhetta vincono in Coppa del Mondo! L’Italia sorride nell’apertura stagionale

Elisa Iorio e Gabriele Targhetta si sono imposti nella prima giornata di finali a Cottbus, portando a casa due vittorie importanti. La causa di queste affermazioni risiede nelle esecuzioni precise e nella determinazione degli atleti italiani, che hanno dominato le rispettive discipline. I due ginnasti, con esercizi eseguiti con grande sicurezza, hanno dimostrato il loro talento davanti a un pubblico internazionale. La tappa di apertura della Coppa del Mondo prosegue con altri appuntamenti.

L'Italia ha conquistato due belle vittorie nella prima giornata di finali a Cottbus (Germania), dove va in scena la tappa d'apertura della Coppa del Mondo di ginnastica artistica (il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità). Elisa Iorio è tornata su un palcoscenico di rilievo dopo l'infortunio accusato alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando le Fate si misero al collo la medaglia d'argento nella gara a squadre. La quasi 23enne (spegnerà le candeline tra un mese esatto) ha fatto centro alle parallele asimmetriche, il suo attrezzo prediletto su cui conquistò la medaglia d'argento agli Europei 2024 e fu sesta ai Mondiali 2021.