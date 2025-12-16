WWE | Randy Orton condivide un messaggio commovente dedicato a John Cena

Randy Orton ha condiviso un messaggio toccante dedicato a John Cena tramite un post su Instagram. L’assenza dal WWE Saturday Night’s Main Event di Washington, D.C., è stata motivata dalla sua presenza a Riyadh, in Arabia Saudita, dove sta partecipando a iniziative promozionali per la Riyadh Season e la Royal Rumble.

Orton era notevolmente assente dal WWE Saturday Night’s Main Event tenutosi a Washington, D.C. In un post su Instagram, ha rivelato di trovarsi a Riyadh, in Arabia Saudita, per svolgere attività promozionali per la Riyadh Season e l’imminente Royal Rumble. Mr. RKO ha scritto: “Ho fatto il mio esordio nel mondo del wrestling e sono cresciuto negli ultimi vent’anni insieme a @johncena. Ho lottato con lui o contro di lui almeno un centinaio di volte. Mi sarebbe piaciuto essere a Washington per #wwe #snme e assistere al suo commovente addio al mondo del wrestling”. Orton ha aggiunto che Cena ha compreso appieno la sua assenza. Zonawrestling.net

