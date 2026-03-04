Giacomo Friso condannato all' ergastolo | uccise il vicino di casa Michael Boschetto e si scattò un selfie

A Villafranca Padovana, Giacomo Friso è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del vicino di casa, Michael Boschetto. Durante le indagini, Friso si è fatto un selfie, gesto che ha attirato l'attenzione degli inquirenti. La condanna è arrivata in primo grado e riguarda un episodio di violenza tra vicini di casa.

VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - Condannato all'ergastolo: questa la pena a cui è stato condannato, in primo grado Giacomo Friso per l'omicidio di Michael Boschetto, conoscente di lunga data e dirimpettaio. La sentenza è stata emessa mercoledì 4 marzo. Il pubblico ministero Benedetto Roberti nel corso dell'ultima udienza aveva chiesto la pena massima dell'ergastolo. L'omicidio L'accusa per Giacomo Friso, oggi 35enne, era omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Il delitto avvenne poco prima dell’alba del 27 aprile 2024, quando Friso aveva accoltellato il suo amico-nemico d’infanzia Michael Boschetto (che aveva 32 anni) «per vendicarsi di attriti del passato» come lui stesso aveva confessato al giudice per le indagini preliminari durante la convalida dell’arresto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

